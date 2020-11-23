Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 28,36 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,63 грн (на 20 ноября - 33,44 гривни).

Напоминаем:

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытие межбанке установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

Экономическая правда