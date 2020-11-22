Экс и.о. министра экономики: Поддержка предпринимателей в области, по которым бьет локдаун - это около 20 миллиардов

Экс и.о министра экономики Павел Кухта заявил, что поддержка предпринимателей в области, по которым бьет локдаун - это около 20 миллиардов.

Об этом он заявил на телеканале Украина 24.

"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в области, по которым бьет локдаун - это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на пределе, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - пояснил он.

Кухта назвал единственным выходом из ситуации быстрое разблокирования программы МВФ и получения финансирования от него.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.

Степанов уточнял, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Развлекательные мероприятия будут запрещены.

Денис Шмыгаль выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.