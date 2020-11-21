Шмыгаль выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о выплатах транша в ближайшее время

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с Директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером, передает Правительственный портал.

Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс осуществления реформ в Украине и выполнение структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

Премьер-министр поблагодарил Международный валютный фонд за последовательную и неизменную поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины.

Напоминаем:

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Напомним:

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.

Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.