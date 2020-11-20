Кабмин в пятницу подаст проект бюджета-2021 в Раду ко второму чтению – нардеп
Кабмин в пятницу вечером, 20 ноября, утвердит бюджет-2021 ко второму чтению и передаст в Раду, а 25 ноября уже будет заседание бюджетного комитета Рады.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса", первый заместитель главы комитета Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
"Сьгодни вечером (пока 17:00, но наверное будет позже) Кабмин утвердит бюджет ко второму чтению и передаст в Раду. В среду (25/11) в 10:00 уже будет заседание бюджетного комитета Рады", - написал нардеп.
"Напомню, что депутатам бюджет ко второму чтению должен быть предоставлен Кабмином за 10 дней до вынесения в зал. Так что начало декабря самый раз для голосования", - добавил он.
Перед этим Железняк написал, что бюджет-2021 "точно будут спешить принять на первой неделе декабря".
Напомним:
Кабмин передаст в Верховную Раду проект госбюджета-2021 ко второму чтению до конца этой недели, заявил представитель правительства в Раде Василий Мокан
Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.
Если проект закона о госбюджете-2021 не примут до конца этого года, это, в частности, означает, что в январе 2021 года не произойдет запланированного повышения минимальной заработной платы с 5 до 6 тыс грн, а расходов на финансирование вакцинации от COVID не будет.
Экономическая правда
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