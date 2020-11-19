Кабмин до конца недели подаст проект бюджета-2021 в Раду – представитель правительства

Кабмин передаст в Верховную Раду проект госбюджета-2021 ко второму чтению до конца этой недели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель правительства в Раде Василий Мокан, передает "Укринформ".

По словам Мокана, сейчас Кабмин завершает работу над сметой.

"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекту бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал представитель Кабмина в ВР.

Он добавил, что правительство ведет активные переговоры по проекту государственного бюджета с МВФ, с Фондом также надо согласовать вопрос независимости Национального банка и антикоррупционных законопроектов.

"Сейчас, кроме бюджета, будет остро стоять вопрос антикоррупционной инфраструктуры и независимости Национального банка. Это фактически три глобальных вопроса, которые нужно будет согласовать с МВФ, предложить алгоритм решения этих вопросов, предложить проекты документов и принять бюджет, и выходить на конструктив по поводу получения транша", - отметил Мокан.

Напомним:

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

Если проект закона о госбюджете-2021 не примут до конца этого года, это, в частности, означает, что в январе 2021 года не произойдет запланированного повышения минимальной заработной платы с 5 до 6 тыс грн, а расходов на финансирование вакцинации от COVID не будет.