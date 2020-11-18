Эксперты объяснили последствия для страны, если бюджет-2021 не примут вовремя

Если проект закона о госбюджете-2021 не примут до конца этого года, это, в частности, означает, что в январе 2021 года не произойдет запланированного повышения минимальной заработной платы с 5 до 6 тыс грн, а расходов на финансирование вакцинации от COVID не будет.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ.

Кроме этого, по словам экспертов, государство в таком случае сможет тратить на расходы не более 78% от объема расходов 2020 года.

Отмечается, что поведение государства в случае, если парламент не успел утвердить бюджет на следующий год, определяет Бюджетный кодекс Украины.

"Логика такого поведения - тратить только те средства, которые фактически есть у государства. Именно поэтому, если до 31 декабря депутаты не успеют принять бюджет-2021, то:

налоги и другие обязательные платежи будут выплачиваться, как и всегда;

социальные нормы и стандарты (в т. ч. прожиточный минимум, минимальная заработная плата и т.д.) будут действовать в размерах и условиях декабря 2020 года;

тратить средства можно будет только на те бюджетные программы, которые есть в этом году и одновременно запланированы на следующий год проектом закона о госбюджете. Поэтому, например, расходов на финансирование вакцинации от COVID не будет - до момента принятия Закона о бюджете на 2021 год в целом;

объем финансирования расходов бюджета в каждом месяце 2021 года не сможет превышать 1/12 объема расходов нынешнего госбюджета (за некоторыми исключениями - такими как обслуживание и погашение долга, а также целевые расходы за счет поступлений спецфонда);

нельзя будет финансировать значительную часть капитальных расходов;

занимать средства можно будет только для того, чтобы погашать существующий долг.

И это - крайне важно. Ведь в текущем году почти четверть расходов бюджета - 292 млрд грн расходов планируют профинансировать именно за счет заемных средств. Если проект бюджета-2021 не будет утвержден, Минфин не сможет осуществлять заимствования для покрытия дефицита. А значит, и ресурса для финансирования расходов у него будет еще меньше", - объяснили экономисты.

"Впрочем, есть и хорошие новости. Чтобы не наказывать местные бюджеты за безответственность национального парламента, Бюджетный кодекс предусматривает, что субсидии и дотации местным бюджетам будет осуществляться в размерах, определенных в проекте Закона о госбюджете-2021", - добавили в КШЭ.

Напомним:

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

Экономическая правда