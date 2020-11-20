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В следующем году еще 10 географических брендов могут стать официальными

Пятница, 20 ноября 2020, 12:09
 

В следующем году Минэкономики намерено зарегистрировать еще 10 географических брендов.

Об этом сообщает Interfax.

"Мы рассчитываем на 10 новых географических брендов следующего года - это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются ", - рассказал заместитель министра экономики Александр Романишин.

Такие шаги привлекают том числе и инвесторов.

Напомним

Ранее брендом уже стала Мелитопольская черешня - ее регистрация завершилась в июне.

11 ноября 2019 Министерство экономики выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара по сыру "Гуцульская овечья брынза".

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бренды

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