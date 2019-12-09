"Гуцульська овеча бриндзя" — перший український продукт із зареєстрованим географічним зазначенням
Міністерство економіки 11 листопада видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару щодо сиру "Гуцульська овеча бриндзя".
Про це свідчать дані інформаційно-аналітичного порталу АПК, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, "Гуцульська овеча бриндзя" - це перше українське географічне зазначення, яке відповідає європейським вимогам до реєстрації і має право на визнання в ЄС.
Заявку на реєстрацію географічного зазначення подав до Мінекономіки громадська спілка "Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів" 19 грудня 2018 року.
"Гуцульська овеча бриндзя" виробляється на літніх високогірних пасовищах Карпат з гірського овечого молока відповідно до традицій, що сходять до XV століття", - зазначається у повідомлені.
Зона виробництва продукту охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та частина Чернівецької області.
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