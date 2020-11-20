Шмыгаль анонсировал шаги Украины на пути к топ-30 рейтинга Doing Business

Среди ключевых ориентиров власти остается вхождение Укрины в топ-30 рейтинга Doing Business - среди шагов к этому премьер Шмыгаль назвал, в частности, упрощение подключения к энергосетям, удешевление кредитных ресурсов и поддержку экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках.

Об этом он заявил во время выступления в онлайн-формате на ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, передает Правительственный портал.

"Денис Шмыгаль отметил, что кроме антикризисной поддержки, которую правительство оказывает предпринимателям во время коронакризиса, в фокусе внимания остаются и стратегические шаги по улучшению бизнес-климата в Украине. Этому должен способствовать ряд реформ, которые уже запущены в этом году и обязательно будут продолжены в следующем", - говорится в сообщении.

"Чрезвычайно эффективно показала себя малая приватизация. Открытые аукционы без коррупционной составляющей, которые проходят сейчас, - выгодны и для государства, и для бизнеса", - сказал премьер.

По его словам, также важной сферой, где активно происходят изменения, остается цифровизация государственных услуг, а уже с 2021 год Украина станет полностью paperless в вопросах взаимоотношений с государством.

"Среди наших ключевых ориентиров остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business. Поэтому мы работаем по конкретным сферам. Упрощение подключения к энергосетям. Удешевление кредитных ресурсов. Поддержка экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках. Все это на повестке дня, и мы уже видим положительные сдвиги во всех этих сферах", - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время представители ЕБА отметили важность продолжения эффективного диалога между правительством и бизнесом.

Напомним:

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране, заявили в Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Экономическая правда