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Гривня "просела" до минимума с января 2018 года

Понедельник, 2 ноября 2020, 19:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,29 грн (на 2 ноября - 33,25 гривни).

Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 года - 26 января был зафиксирован курс 28,75 гривни за доллар.

Напоминаем:

2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.

2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,63 гривни.

Экономическая правда

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