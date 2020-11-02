Курс валют на 2 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,53 - 28,54 гривни;

Евро - 33,16 - 33,18 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,43 - 28,64 гривни. Евро покупают по 32,98 гривни, продают по 33,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,53 - 28,60 гривни, евро - 33,17 - 33,29 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 28,45 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 30 октября - 33,30 гривни).

Экономическая правда