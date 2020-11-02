Межбанк: Гривня продолжает обесцениваться

2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,61 - 28,63 гривни;

Евро - 33,27 - 33,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 28,45 гривни.

2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.

Экономическая правда