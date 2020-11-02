Межбанк: Гривня продолжает обесцениваться
Понедельник, 2 ноября 2020, 17:40
2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,63 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,61 - 28,63 гривни;
Евро - 33,27 - 33,29 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 28,45 гривни.
2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.
Экономическая правда
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