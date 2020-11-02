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Укр / Рус

Ryanair потеряла более 400 миллионов евро из-за пандемии

Понедельник, 2 ноября 2020, 17:15
 

Международный лоукостер Ryanair получил 411 миллионов евро убытков в первом полугодии 2020 года.

Об этом сообщает dpa.

По словам гендиректора компании Майкла О'Лири, компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

О'Лири также считает, что в этом году только 38 млн пассажиров воспользуются услугами ирландского лоукостера, однако добавил, что сейчас очень трудно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мероприятий, которые правительства принимают для борьбы с коронавирусом.

Напоминаем:

Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

SkyUp Airlines заявляет об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 млн долларов.

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Экономическая правда
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