Ryanair потеряла более 400 миллионов евро из-за пандемии
Международный лоукостер Ryanair получил 411 миллионов евро убытков в первом полугодии 2020 года.
Об этом сообщает dpa.
По словам гендиректора компании Майкла О'Лири, компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
О'Лири также считает, что в этом году только 38 млн пассажиров воспользуются услугами ирландского лоукостера, однако добавил, что сейчас очень трудно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мероприятий, которые правительства принимают для борьбы с коронавирусом.
Напоминаем:
Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.
SkyUp Airlines заявляет об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 млн долларов.
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