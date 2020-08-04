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SkyUp оценивает убытки в первом полугодии 2020 года в 30 миллионов долларов

Вторник, 4 августа 2020, 11:18
 

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines заявляет об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

В SkyUp добавили, что компании до настоящего времени удалось сохранить около 90% сотрудников.

"Мы сейчас в ожидании того, что страны постепенно будут открывать свои границы для украинских граждан, и мы вернемся к выполнению полетов в полном объеме и восстановим нашу команду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по июнь 2020 года авиакомпания перевезла 568,9 тысяч пассажиров, оперируя 11 самолетами.

Напомним:

Авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

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авиа

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