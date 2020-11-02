Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару
Понедельник, 2 ноября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 28,45 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 30 октября - 33,30 гривни).
Напоминаем:
30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.
На закрытии межбанка 30 октября котировки гривни к доллару установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.
Экономическая правда
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