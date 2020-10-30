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Гривня на межбанке продолжает обесцениваться

Пятница, 30 октября 2020, 17:10
 

30 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,50 - 28,52 гривни;

Евро - 33,29 - 33,31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 28,44 гривни.

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

Экономическая правда

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