Курс валют на 30 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,44 - 28,45 гривни;

Евро - 33,19 - 33,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,37 - 28,56 гривни. Евро покупают по 32,99 гривни, продают по 33,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,44 - 28,52 гривни, евро - 33,16 - 33,28 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 28,44 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,30 грн (на 29 октября - 33,31 гривни).

Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 - 29 января было зафиксировано курс 28,55 гривни.

Экономическая правда