Минфин: Новый глава Таможни должен завершить ее реформу

В Минфине заявили, что новый глава Гостаможслужбы Павел Рябикин должен продолжить и довести до конца ее реформу.

Об этом в интервью "Корреспондент" заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, передает пресс-служба министерства в Facebook.

"Мы наблюдаем за этим вопросом, общаемся с нашими международными партнерами, координируем Таможню. Времени достаточно. Создать единое юрлицо - это просто.

Провести тестирование и перевести людей - это более сложный процесс. Но вместе мы справимся. 1 января 2021 года Таможня уже должна полнофункционально работать как единое юрлицо", - подчеркнул Драганчук.

Напомним:

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Экономическая правда