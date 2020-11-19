В Правительстве хотят "перебросить" 50 миллионов от Европейского инвестбанка на вакцины от СOVID-19

Правительство хочет перераспределить 50 миллионов евро, полученные в рамках совместной с Европейским инвестбанком программы по развитию инфраструктуры, в будущие вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть возможность перераспределения 50 миллионов евро из "Программы развития муниципального транспорта в Украине" на борьбу с COVID-19.

"Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения, как только появится такая возможность", - рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним:

Сейчас осуществляется совместная с ЕИБ программа "Городской общественный транспорт Украины" с кредитной линией в 200 миллионов евро.

В декабре Мининфраструктуры ожидает получить еще 200 миллионов евро для второй части программы обновления муниципального транспорта.

Один из проектов, "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", направлен на восстановление инфраструктуры в Луганской области.

Экономическая правда