Гетманцев в ироническом стиле написал постановление о своем увольнении

Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал собственный проект постановления об отзыве его с должности председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ.

Об этом написал сам Гетманцев на своей странице в Facebook. Постановление уже зарегистрировано в ВР.

"Решил подать альтернативный проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - отметил депутат.

Политик также обнародовал сканкопию документа.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", - говорится в проект постановления.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что "За будущее" и "Батькивщина" будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.

И Рада таки не приняла этот законопроект.

17 ноября в ВР зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Экономическая правда