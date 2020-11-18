Курс валют на 18 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,11 - 28,12 гривни;
Евро - 33,39 - 33,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,30 гривни. Евро покупают по 33,12 гривни, продают по 33,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,27 гривни, евро - 33,24 - 33,35 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 ноября на уровне 28,11 гривни.
17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.
17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
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