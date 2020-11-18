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Курс валют на 18 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 18 ноября 2020, 11:10
 

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,11 - 28,12 гривни;

Евро - 33,39 - 33,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,30 гривни. Евро покупают по 33,12 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,27 гривни, евро - 33,24 - 33,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 ноября на уровне 28,11 гривни.

17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.

17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда

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