Гривня стабильна на закрытии межбанка
Вторник, 17 ноября 2020, 19:50
17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;
Евро - 33,38 - 33,40 гривни.
Напоминаем:
17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 ноября на уровне 28,11 гривни.
Экономическая правда
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