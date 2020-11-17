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Гривня стабильна на закрытии межбанка

Вторник, 17 ноября 2020, 19:50
 

17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;

Евро - 33,38 - 33,40 гривни.

Напоминаем:

17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 ноября на уровне 28,11 гривни.

Экономическая правда

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