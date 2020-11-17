Курс валют на 17 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Вторник, 17 ноября 2020, 11:15
17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,08 - 28,10 гривни;
Евро - 33,33 - 33,35 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,29 гривни. Евро покупают по 33,05 гривни, продают по 33,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,25 гривни, евро - 33,18 - 33,28 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 ноября на уровне 28,11 гривни.
Экономическая правда
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