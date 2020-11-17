Официальный курс гривни к доллару держится на одном уровне третий день подряд
Вторник, 17 ноября 2020, 20:45
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 ноября на уровне 28,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро ослаб и установился на уровне 33,40 грн (на 17 ноября - 33,24 гривни).
Напоминаем:
17 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривни.
17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
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