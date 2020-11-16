Рада попытается отменить карантин на выходные
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
Источник: заседание согласительного совета 16 ноября
Прямая речь и.о. главы Верховной Рады Елены Кондратюк: "Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп в Верховной Раде зарегистрировали постановление о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством".
Детали: По словам представителя "Слуги народа" Александра Корниенко, они поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина на заседании 17 ноября, но еще будут определяться, как голосовать.
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Напоминаем:
За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.
В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.
В "карантин выходного дня" 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.
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