За первый день карантина выходного дня закрыли более 1,3 тысячи заведений

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Источник: Нацполиция

Детали: Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской областях – 74.

К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено около 20 000 правоохранителей. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведения сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотеки и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров, 3 заведений, предоставляющих услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).

Предыстория:

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Многие предприниматели выступили против такого усиления карантинных ограничений. В нескольких городах заявили, что не будут выполнять приказ правительства. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется ураганными темпами и это грозит коллапсом медицинской системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантина подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Украины.