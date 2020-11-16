За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов

В "карантин выходного дня" 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Poster, компании по автоматизации ресторанов.

Всего за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

С начала карантина в марте обороты ресторанов упали на 81% по сравнению с докарантинными показателям. Летом ресторанному бизнесу удалось восстановиться. Однако уже с середины октября обороты снова падают.

"На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, фастфуд - 31%, кондитерские - 30%", - говорится в исследовании Poster.

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Напоминаем:

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.

Экономическая правда