Ernst & Young провел аудит "Антонова"

Ernst & Young France провела криминалистический аудит государственного авиапредприятия "Антонов" и представила свои рекомендации. Речь идет и о создании Наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отмечают в "Укроборонпроме", проект состоял из нескольких фаз. Изучалась специфика работы и коммерческих сделок предприятия, анализировались данные и ключевые процессы системы контроля. Результатом стал отчет о результатах исследования.

Также аудитор проводил расследование возможных случаев конфликта интересов и злоупотреблений.

Результаты будут предоставлены НАБУ и СБУ для дальнейшего расследования.

Среди рекомендаций - создание Наблюдательного совета, подразделения внутреннего аудита, комплаенс-офиса и введение трехуровневой системы линий защиты.

Напомним:

В начале ноября в ГП "Антонов" появился новый руководитель.

Позже профильные ассоциации выступили против создания Наблюдательного совета "Антонова" и попросили передать ГП и другие авиапредприятия "Укроборонпрома" в сферу управления Минстратегпром.

Позже выяснилось, что в Минстратегпром ни один работник пока не имеет необходимого доступа к гостайне, кроме его руководителя, а штат все еще на стадии формирования.

Экономическая правда