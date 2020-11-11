Правительство расширит ряд программ по поддержке бизнеса из-за "карантина выходного дня" - Шмыгаль

Правительство готово восстановить и расширить отдельные программы для поддержки бизнеса, что пострадает больше всего из-за усиления карантинных ограничений.

Об этом Премьер-министр заявил во время заседания Кабмина.

Он отметил, что "десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны", и экономика Украины не выдержит полного локдауна.

Это стало толчком к внедрению "сбалансированного варианта", то есть "карантина выходного дня".

"Новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня ", - прокомментировал он решение Кабмина.

По словам премьера, следующие программы будут расширены:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством).

возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством;

продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9%", которая позволяет получить рефинанса под 0%.

Напомним:

В среду, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня.

У Кабинета Министров в это же время проходит акция рестораторов #ИмеюПравоРаботать против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации уже заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда