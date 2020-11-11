Правительство расширит ряд программ по поддержке бизнеса из-за "карантина выходного дня" - Шмыгаль
Правительство готово восстановить и расширить отдельные программы для поддержки бизнеса, что пострадает больше всего из-за усиления карантинных ограничений.
Об этом Премьер-министр заявил во время заседания Кабмина.
Он отметил, что "десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны", и экономика Украины не выдержит полного локдауна.
Это стало толчком к внедрению "сбалансированного варианта", то есть "карантина выходного дня".
"Новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня ", - прокомментировал он решение Кабмина.
По словам премьера, следующие программы будут расширены:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем;
- программа портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством).
- возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством;
- продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9%", которая позволяет получить рефинанса под 0%.
Напомним:
В среду, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня.
У Кабинета Министров в это же время проходит акция рестораторов #ИмеюПравоРаботать против введения "карантина выходного дня".
В Европейской Бизнес Ассоциации уже заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.
Экономическая правда
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