На тлі новин про вакцину від коронавірусу ціна на нафту Brent зросла на 8%

На тлі новин про успішне випробування вакцини від коронавірусу вартість нафти Brent зрослана на 8,1% станом на 15:00 за Києвом.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на дані торгів.

Зазначається, що у понеділок вартість нафти Brent зросла до 42,81 доларів (станом на 15:00 за Києвом), а після публікації результатів дослідження вакцини ціна отримала додаткові 5 в.п. росту.

Водночас новини про успішне випробування вакцини вплинули і на фондові індекси. Зокрема, ф'ючерси на індекс Dow Jones станом на 15:00 за Києвом виросли на 5,25% (1,5 тисячі пунктів).

Нагадаємо:

Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату.

На думку виробників, аналіз показує значно кращі результати, ніж більшість експертів сподівалися.

У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними, кажуть у компанії.

Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на Covid-19. Випробування триватиме доти, доки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій було попереджено.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.

Збір необхідних даних про безпеку триватиме до третього тижня листопада, зазначає компанія. Потім досьє буде подано до регуляторів (US FDA) на затвердження.

Pfizer розраховує отримати широкий дозвіл США на екстрене використання вакцини для людей у ​​віці від 16 до 85 років. Для цього йому знадобляться дані за два місяці про безпеку приблизно половини з понад 43 тисяч учасників дослідження.

Швидке ліцензування може означати перші дози для медичних працівників до кінця року.