Курс валют на 10 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,09 - 28,11 гривни;

Евро - 33,25 - 33,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,07 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,33 гривни, евро - 33,25 - 33,38 гривни.

Напоминаем:

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,1 - 28,12 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 ноября на уровне 28,11 гривни.

Экономическая правда