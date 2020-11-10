Курс валют на 10 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,09 - 28,11 гривни;
Евро - 33,25 - 33,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,07 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,25 - 28,33 гривни, евро - 33,25 - 33,38 гривни.
Напоминаем:
9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,1 - 28,12 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 ноября на уровне 28,11 гривни.
Экономическая правда
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