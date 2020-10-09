В сентябре инфляция в годовом измерении снизилась до 2,3% – Госстат
В сентябре 2020 года инфляция в годовом измерении (до сентября 2019 года) снизилась до 2,3% с 2,5% в августе, вернувшись на уровень марта.
Об этом говорится в данных Госстата.
При этом в сентябре 2020 года потребительские цены по сравнению с августом этого же года выросли на 0,5%.
В то же время базовая инфляция в сентябре 2020 года составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. А в годовом измерении базовая инфляция снизилась с 3,2% до 3,1%.
В сентябре продукты питания в сентябре подешевели на 0,7%. Больше всего цены упали на фрукты - на 8,9% и овощи - на 7%. Яйца подорожали на 7,3%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, на одежду и обувь - на 7,9%.
Напомним:
В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле, в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.
В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.
В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.
Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
Экономическая правда
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