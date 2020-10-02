Среди покупателей Проминвестбанка появились люди Коломойского

Новыми владельцами компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка, стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Finclub.com

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициаром ФК "Фортифай" числился Сергей Фаткуллин.

Сейчас же бенефициарами "Фортифай" указаны Лариса Рыбенкова и ФК "Финевровектор", владельцами которого, кроме Рыбенковой, значатся также Людмила Осыкин и Дмитрий Пономарев, сообщает finbalance.

Осыкин в госреестре числится также одним из бенефициаров ООО "ТРК" Аверс" ОАО "Корпорация "Аверс", которое связывают с Коломойским.

Рыбенкова и Осыкин также являются помощницами народного депутата Олега Дунды из фракции "Слуга народа", который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с группой Приват.

Также в 2001-2007 годах Олег Дунда работал в ПриватБанке.

Дунда известен еще и тем, что подал более 1650 из 16600 поправок в антиколомойского закона о ПриватБанке, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения госбанка под контроль экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Среди основателей "А.В.С." - ООО "КУА" Финансовый капитал"- также одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 о взыскании $ 159 млн из России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Привата после аннексии Крыма.

4 марта 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 269 млн грн без указания имени покупателя.

Компания "Альтана Капитал" от имени, за счет и по поручению "Фортифай" на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций Проминвестбанка, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем "Фортифай" выплатила полную стоимость акций - 268,7 млн грн в рамках выполнения требований регламента биржевых торгов.

Но арест акций ПИБа, наложенный 5 сентября 2018, не позволил завершить сделку, а именно - перевести акции банка со счета владельца на счет финкомпании.

Еще в сентябре 2018 Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с РФ компенсаций за украинские активы в Крыму в пользу команий, которые были связаны с Игорем Коломойским.

При этом адвокаты связанных с Коломойским компаний отмечают, что "Фортифай" не является ни участником дела, ни стороной, ни третьим лицом, в связи с чем не имеет права обращаться с ходатайством об отмене ареста.

Торги по принудительной продаже Проминвестбанка должны были состояться еще 11 февраля. Стартовая цена лота была снижена вдвое по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе - до 266,049 млн грн.

Предыдущие два аукционы не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Однако в тот же день Окружной админсуд Киева запретил продажу 99,77% акций Проминвестбанка.

2 марта Стокгольмский арбитраж также запретил продажу акций Проминвестбанка - украинской "дочки" российского "ВЕБ.РФ".

В свою очередь Нацбанк не давал согласия на продажу Проминвестбанка и пригрозил, что может оштрафовать покупателя и признать банк неплатежеспособным.