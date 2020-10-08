Компания Тигипко покупает у людей Коломойского акции Проминвестбанка

Кипрская компания Luregio Limited подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение 50% акций компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Антимонопольный комитет 8 октября рассмотрит дело о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания Фортифай", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что АМКУ рассмотрит заявку Luregio Limited на опосредованное приобретение (через компанию "Фортифай") акций Проминвестбанка, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

В конце 2019 года АМКУ предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение акций Luregio Limited.

Напомним:

Новыми владельцами компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка, стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

4 марта 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 269 млн грн без указания имени покупателя.

Экономическая правда