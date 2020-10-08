Компания Тигипко покупает у людей Коломойского акции Проминвестбанка
Кипрская компания Luregio Limited подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение 50% акций компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
"Антимонопольный комитет 8 октября рассмотрит дело о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания Фортифай", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что АМКУ рассмотрит заявку Luregio Limited на опосредованное приобретение (через компанию "Фортифай") акций Проминвестбанка, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
В конце 2019 года АМКУ предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение акций Luregio Limited.
Напомним:
Новыми владельцами компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка, стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
4 марта 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 269 млн грн без указания имени покупателя.
Экономическая правда
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