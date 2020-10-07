Гривня укрепляется второй день подряд
Среда, 7 октября 2020, 19:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября - 33,48 гривни).
Читайте также: Операция "Девальвация": как Нацбанк обесценивает курс гривни
Напоминаем:
7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua