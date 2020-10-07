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Гривня укрепляется второй день подряд

Среда, 7 октября 2020, 19:10
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 8 октября на уровне 28,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,33 грн (на 7 октября -  33,48 гривни).

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Напоминаем:

7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

Экономическая правда

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