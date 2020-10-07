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Гривня укрепилась на валютном рынке

Среда, 7 октября 2020, 17:10
 

7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,32 гривни;

Евро - 33,30 - 33,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,45 гривни. Евро покупают по 33,03 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,38 гривни, евро - 33,17 - 33,27 гривни.

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Напомним:

7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Экономическая правда

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