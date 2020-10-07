Вкладчикам банка "Аркада" уже выплатили более 70 миллионов

Фонд гарантирования вкладии физлиц по состоянию на 7 октября 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Для получения средств вкладчики могут обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером к любому из банков-агентов Фонда: АО "Кредобанк", АО "Правэкс банк", "Альфа-банк", АБ "Укргазбанк", ПАО "ПУМБ", АО "ТАСкомбанк", ПАО "Идея Банк", АБ "Пивденный", АО КБ "Приватбанк", ПАО "Универсал Банк" или АО "Ощадбанк".

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром - перечнем вкладчиков банка АО АКБ "АРКАДА", которые имеют право на возмещение по вкладам до 200 тыс грн. Согласно ему Фонд должен выплатить владельцам 4,6 тыс счетов средства на общую сумму около 257 млн ​​грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".