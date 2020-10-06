Зеленский о Коломойском: Я не знаю, за какие средства, что и где покупал этот человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о том, что олигарх Игорь Коломойский мог использовать выведены из Приватбанка средства для покупки активов за рубежом.

Об этом он сказал в интервью Politico Europe, передает Офис президента.

Журналисты спросили, проходят ли какие-то расследования на фоне выхода отчета FinCEN Files по Коломойского и того, что он мог использовать выведенные из Приватбанка деньги для покупки активов в США.

"Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек. Мы это видим и читаем только в СМИ. Сегодня ПриватБанк является государственным банком. У него прекрасная прибыль, он один из лучших банков в Украине, поддерживает стабильность банковской системы. И этим я доволен.

По расследованию этих дел я знаю, что правоохранители занимаются этим и в Украине, и в США. Обмениваются ли они информацией на правоохранительном уровне? Думаю, да, но мне это не известно", - сказал Зеленский.

Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским в интересах его американских компаний, говорится в FinCEN Files.

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Экономическая правда