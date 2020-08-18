В "Энергоатоме" объяснили, почему отказали НАПК в проведении проверки

В "Энергоатоме" заявили, что отказали Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции в проведении внеплановой проверки из-за нарушения правил.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 17 августа в помещении "Энергоатома" для вручения уведомления о внеплановой проверке присутствовали руководитель комиссии по проверке и руководитель структурного подразделения НАПК.

"Руководитель комиссии вручил руководителю предприятия сообщение о внеплановой проверке для ознакомления. После этого руководителю комиссии поставили уточняющие вопросы - относительно оснований для внеплановой проверки (поскольку само сообщение их не содержит), а также о проверяемом периоде. К сожалению, никакого ответа предоставлено не было.

В связи с этим и в полном соответствии с действующим законодательством, а также с учетом порядка проведения проверок организации работы по предотвращению и выявлению коррупции "Энергоатом" принял решение о недопущении к проведению внеплановой проверки и подписал соответствующий акт. При этом позицию компании относительно проверки было отмечено в приложении к акту", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что их позиция соответствует требованиям закона и подзаконного нормативно-правового акта.

"Мы отмечаем, что открыты и готовы к проверкам со стороны любых органов контроля, но при условии, что эти проверки будут основываться на требованиях закона", - добавили в компании.

Наомним:

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести НАПК.

Экономическая правда