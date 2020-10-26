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За пять лет украинцы инвестировали в солнечные панели около 560 миллионов евро

Понедельник, 26 октября 2020, 15:55
 

Рынок "зеленой" энергетики растет: в третьем квартале 2020 года еще почти 2 тысячи домохозяйств установили солнечные панели мощностью 53 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Таким образом, количество семей, использующих "чистую" электроэнергию, возросло на 8% и составило 27 623", - отмечают в ведомстве. Больше всего станций можно найти на Днепропетровщине - там их насчитывается около 4 тысяч общей мощность 102,73 МВт.

Временно исполняющий обязанности директора агентства Константин Гура оценил инвестиции последних пяти лет в 560 миллионов евро.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон, который снижает "зеленый" тариф.

Экономическая правда

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электроэнергия

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