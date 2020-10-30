НБУ определил официальный курс гривни на первый рабочий день ноября

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 28,45 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 30 октября - 33,30 гривни).

Напоминаем:

30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

На закрытии межбанка 30 октября котировки гривни к доллару установились на уровне 28,50 - 28,52 гривни.

Экономическая правда