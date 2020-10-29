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Курс гривни к доллару снизился до минимума за 33 месяца

Четверг, 29 октября 2020, 20:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 28,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,30 грн (на 29 октября - 33,31 гривни).

Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 года - 29 января был зафиксирован курс 28,55 гривни за доллар.

Напомним:

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

29 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

Экономическая правда

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