Курс гривни к доллару снизился до минимума за 33 месяца
Четверг, 29 октября 2020, 20:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 октября на уровне 28,44 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,30 грн (на 29 октября - 33,31 гривни).
Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 года - 29 января был зафиксирован курс 28,55 гривни за доллар.
Напомним:
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.
29 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.
Экономическая правда
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