Курс валют на 29 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,42 - 28,44 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,35 - 28,53 гривни. Евро покупают по 33,12 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,38 - 28,50 гривни, евро - 33,31 - 33,43 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 29 октября на уровне 28,40 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,31 грн (на 28 октября - 33,56 гривни).

Экономическая правда