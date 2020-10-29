Закрытие межбанка: гривня ослабла
29 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,44 - 28,46 гривни;
Евро - 33,22 - 33,23 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,35 - 28,55 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,51 гривни, евро - 33,25 - 33,37 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 29 октября на уровне 28,40 гривни.
29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.
Экономическая правда
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