Закрытие межбанка: гривня ослабла

29 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,44 - 28,46 гривни;

Евро - 33,22 - 33,23 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,35 - 28,55 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 33,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,39 - 28,51 гривни, евро - 33,25 - 33,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 29 октября на уровне 28,40 гривни.

29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни.

Экономическая правда