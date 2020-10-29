Вкладчикам банка "Аркада" уже выплатили 150 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" в пределе 200 тыс грн - уже выплатили около 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Вкладчики неплатежеспособного банка могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером", - пояснили в ведомстве.

Читайте также: Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду"

Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".