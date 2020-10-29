В Минфине ожидают результатов от нового руководителя Таможни в кратчайшие сроки

На посту главы Гостаможслужбы Павел Рябикин должен продемонстрировать результаты в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжению трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Ожидаю от нового руководителя Таможни быстрых результатов по двум направлениям. Первое. Выполнение доходов бюджета, что позволит обеспечить финансовую стабильность и поддержать экономику страны.

И второе - продолжение трансформации Таможни в современную, прозрачную, эффективную сервисную службу европейского образца", - отметил министр.

По его словам, Рябикин имеет достаточный опыт на предыдущих государственных должностях для обеспечения успешной трансформации Таможни.

"Задача нового руководителя - показать результаты в кратчайшие сроки, с учетом того, что все процессы уже запущены - прежде всего, трансформация Таможни в единое юрлицо и аттестация таможенников", - добавил Марченко.

Напомним:

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

"Было принято протокольное решение, которым утверждены результаты конкурса.

Согласно процедуре, после принятия соответствующего решения кандидат на должность проходит специальную проверку и только по ее результатам правительство принимает решение о назначении кандидата на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - пояснили в правительстве.

С марта 2017 года Рябикин работает гендиректором аэропорта "Борисполь".

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.