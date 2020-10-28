Очередной объект "Укрспирта" приватизировали за 50 миллионов

Очередной объект ГП "Укрспирт" - Лопатинский МПД - приватизировали на онлайн аукционе за 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

"28 октября 2020 года состоялся успешный аукцион приватизации Лопатинского МПД и хранения спирта из перечня объектов "ГП Укрспирт", на котором соревновались 4 участника, а цена выросла со стартовых 18 735 537 грн до 50 010 000 грн.

Таким образом Фонд государственного имущества Украины продолжает успешно проводить прозрачные онлайн аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт" в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли и привлекать инвестиции в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка спирта.

Напоминаем:

Фонд государственного имущества продал второй объект спиртовой отрасли - Артемовский спиртзавод - за 50 миллионов гривень.

Фонд государственного имущества 15 октября продал Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" за 55 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед".

Фонд госимущества 22 октября продал третий объект ГП "Укрспирт" - Овечацкий МПД по 53 млн грн.

Экономическая правда