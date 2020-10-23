Еще один завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 50 миллионов

Фонд госимущества 22 октября продал третий объект ГП "Укрспирт" - Овечацкий МПД по 53 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Отмечается, что цена выросла со стартовых 19,8 млн грн до 53 млн грн.

"На открытых конкурентных торгах онлайн соревновались пять участников аукциону. Вместе с правом собственности на Овечацкий МПД, новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Фонд государственного имущества продал второй объект спиртовой отрасли - Артемовский спиртзавод - за 50 миллионов гривень.

Фонд государственного имущества 15 октября продал Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" за 55 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед".

Экономическая правда