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Второй завод "Укрспирта" "пошел с молотка"

Вторник, 20 октября 2020, 20:30
 

Фонд государственного имущества продал второй объект спиртовой отрасли - Артемовский спиртзавод - за 50 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Фейсбук.

"Только что завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. 

Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта возросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Фонд государственного имущества 15 октября продал Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" за 55 млн грн. 

Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед".

Экономическая правда

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Укрспирт приватизация

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