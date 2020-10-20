Второй завод "Укрспирта" "пошел с молотка"
Фонд государственного имущества продал второй объект спиртовой отрасли - Артемовский спиртзавод - за 50 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Фейсбук.
"Только что завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора.
Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта возросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Фонд государственного имущества 15 октября продал Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" за 55 млн грн.
Победителем аукциона стало ООО "ЛВН Лимитед".
Экономическая правда
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