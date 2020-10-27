З ковідного фонду витратили уже більше половини коштів – Мінфін

Станом на 23 жовтня з фонду боротьби з COVID-19 витратили 34,1 мільярди. Усього у фонді передбачено 66 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Найменше з Фонду використано коштів, передбачених на сферу охорони здоров’я - лише 35% з виділених 16,3 мільярдів.

З них на закупівлю апаратів ШВЛ використали 21% коштів, таку ж частку витратили на засоби індивідуального захисту лікарів та забезпечення лабораторій МОЗ. 45% передбачених коштів використали на доплати медпрацівникам.

Натомість на забезпечення правопорядку залишилося лише 9% з передбачених 2,7 мільярдів. У сфери соціального захисту залишилось 11% з 10,4 мільярдів.

Близько половини Фонду пішло на Велике будівництво - з них використано вже 47%.

На відновлення видатків, що скоротили при створенні Фонду, використано 165 мільйонів - це 31% передбачених фінансів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Економічна правда